Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
[AA (Arşiv)]
Artvin'de gümrük kaçağı 1220 paket sigara ele geçirildi.
Artvin-Erzurum kara yolunda kontrol devriyesi yapan jandarma ekipleri, bir yolcu minibüsünü durdurdu.
Minibüste yolcu olarak bulunan ve davranışlarından şüphelendikleri S.E'nin üzerinde ve çantalarında arama yapan jandarma ekipleri, yurda kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen çeşitli markalarda 1220 paket sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Artvin Sigara Kaçakçılık
Son Haberler
- 11:29
- 11:23
- 11:27
- 11:17
- 11:12
Sıradaki Haber
"Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesiyle hayvanlarını artırdılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz