Artvin-Erzurum kara yolunda kontrol devriyesi yapan jandarma ekipleri, bir yolcu minibüsünü durdurdu.

Minibüste yolcu olarak bulunan ve davranışlarından şüphelendikleri S.E'nin üzerinde ve çantalarında arama yapan jandarma ekipleri, yurda kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen çeşitli markalarda 1220 paket sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.