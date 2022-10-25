Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adres ve araçlarda arama yapan ekipler, 1 kilo 350 gram metamfetamin, 10 gram eroin ve hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Narkotik Gaziantep Uyuşturucu
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