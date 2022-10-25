Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da 450 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
[Fotograf: İHA]
Aksaray'da 450 gram sahte deterjan ele geçirilen deponun sahibi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy ilçesinde bir depoda sahte deterjan üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Depoya yapılan operasyonda, tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş 450 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi.
Gözaltına alınan depo sahibinin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Aksaray
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