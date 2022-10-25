Bilecik Bahçelievler mahallesi Uzun Sokak üzerinde bulunan öğretmenevine ait olduğu belirlenen elektrik trafosunda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi gönderildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, trafoda büyük çapta hasar oluştu.

Yangın sebebiyle bölgeye bir süre elektrik verilemediği öğrenildi.