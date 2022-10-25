Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuşadası açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına geçmeye çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Ekipler, bottaki yabancı uyruklu 27 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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