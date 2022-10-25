Telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen İ.T, M.T, A.T. ve A.T. "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Zanlıların 3 günde yaklaşık 2 bin kişiyi dolandırmak amacıyla aradığı, 7 müştekinin yaklaşık 8 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim'de telefonla dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheliyi gözaltına almış, zanlıların ikametlerindeki aramalarda, adres sorgusu programı bulunan 1 dizüstü bilgisayar, 3 tablet bilgisayar, 16 cep telefonu, 13 sim kart, 23 flaş bellek, 2 kurusıkı tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.