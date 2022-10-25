Hititlerin 3 bin yıl önce inşa ettiği, Anadolu'nun ilk barajı olma özelliğine sahip olan Hitit Barajı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından gelecek nesillere aktarılması amacı ile koruma altına alındı.

Çevre düzenlemeleri ile birlikte toplamda 277 dekarlık sahadaki sosyal tesisler, Alacahöyük Kazıları Araştırma Merkezi, misafirhane, kütüphane, sergi ve konferans salonu, satış büfeleri, yürüyüş bantları, otopark gibi alanlar yapılmış, ancak işletmedeki sorunlar sebebiyle kullanılmaya başlanamamıştı.

Devlet ve Su İşleri Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Hititlerden kalma tarihi barajı yeniden canlandırmak ve turizme kazandırmak amacıyla çalışma başlatıldığı anlatarak, "Çorum Hitit Gökpınar Barajı Park işini 9 Kasım’da ihale edileceğiz. İş çerçevesinde mevcut yapıların restorasyonu ve çevre düzenlemesi yapılacaktır. İhalenin yapılmasının ardından 2023 yılında çalışmalara başlanacak ve aynı yıl içerisinde de İnşallah tamamlanacaktır. Bu önemli projenin Çorum ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.