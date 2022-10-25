İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı.

Aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, eroin ve esrar, 2 sentetik ecza ile 1150 paket bandrolsüz sigara, gümrük kaçağı 29 cep telefonu, 21 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.