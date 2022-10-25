İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Gürcistan uyruklu G.K, İ.V. ve T.B'nin "Kaçakçılık Kanunu"na muhalefet ettiği bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerince Karadeniz Sahil Yolu'nda şüpheli araçta arama yapılan aramada, Gürcistan uyruklu B.J, R.K, ve M.T'ye ait gümrük kaçağı 28 litre içki ile 1241 paket sigara ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında bir kargo firmasında paketlenmiş gönderime hazır vaziyette Ş.A'ya ait 1758 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Ş.A. gözaltına alındı, Gürcistan uyruklu 3 kişi sınır dışı edildi.