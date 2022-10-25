İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakkı Başvuruları" konusunda düzenlenen 18 saatlik eğitim programına katılan meslek lisesi müdür yardımcıları, okullarının logosunu tescil ettirmek ve ürettikleri ürünlere patent olmak için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu.

Milli Eğitim şube Müdürü İsmail Kenanoğlu, gazetecilere, meslek liselerinde üretilen ürünlerin marka ve patent haklarını almak için meslek lisesi müdür yardımcılarına eğitim verildiğini söyledi.

Patent kurumuna başvurup ürünlerin marka değerlerini tescil ettirdikten sonra fabrika gibi seri üretime geçmeyi hedeflediklerini anlatan Kenanoğlu, şöyle konuştu:

"İlimizde bu eksende meslek liselerinde üretilen ürünlerin marka haklarını almak için bugün arkadaşlarımızı topladık. Şu an başvuruları yapıyoruz. 37 okulumuzdan 73 başvuru yaptık. Ürünlerimizi marka haline getirmek için başvuruya devam edeceğiz. Amacımız üretilen ürünlerin marka değerlerini tescil ettirmektir. Şimdi marka logo başvurularımızı yapıyoruz. Okullarımızın amblemlerini tescilledikten sonra üretilen ürünlerin marka hakkını tescil etmek için başvuru sürecini başlattık. Tescil edilecek markanın ticari kullanma hakkını da seri üretimi geçtiğimizde alabileceğiz."