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Güncel
İHA 29.09.2023 16:54

Erzincan’da park kavgası: 5 gözaltı

Erzincan’da işyerinin önüne park edilen araç nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Erzincan’da park kavgası: 5 gözaltı

Olay, bugün saat 09. 00 sıralarında Erzincan merkez Ali Kemali Caddesi üzerinde meydana geldi.

Esnaf arasında işyerinin önüne park edilen araç nedeniyle başlayan kavga kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgaya karışanların kalabalık olması üzerine olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. 1 kişinin yaralandığı kavgada bir araç ve işyerinin camları kırıldı. Polis orantılı güç kullanarak tarafları etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan 5 kişi hastanede sağlık raporlarının alınmasının ardından polis merkezine götürüldü.

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