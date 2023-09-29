Kozluk’ta Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

Kozluk İlçe Müftülüğü tarafından 29 Ekim Konferans Salonu'nda düzenlenen “Peygamberimiz, İman ve İstikamet” temalı program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



İlçe Müftüsü Mehmet Şirin Ayral’ın konuşması ve ilahi konseri ile devam eden programda Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden Doç. Dr. Mehmet Nurullah Aktaş konferans verdi. Program, hafızlık sınavında başarı gösteren 7 erkek ve 1 kız öğrenciye başarı belgelerinin verilmesi ve 2023 yılında emekli olan imamlara plaketlerinin takdimi ile sona erdi. Programa Kaymakamı Ekrem Güngör, belediye başkanı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.