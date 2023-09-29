Parçalı Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 29.09.2023 16:50

Kozluk’ta Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

Batman’ın Kozluk ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolasıyla etkinlik düzenlendi.

Kozluk’ta Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

Kozluk İlçe Müftülüğü tarafından 29 Ekim Konferans Salonu'nda düzenlenen “Peygamberimiz, İman ve İstikamet” temalı program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İlçe Müftüsü Mehmet Şirin Ayral’ın konuşması ve ilahi konseri ile devam eden programda Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden Doç. Dr. Mehmet Nurullah Aktaş konferans verdi. Program, hafızlık sınavında başarı gösteren 7 erkek ve 1 kız öğrenciye başarı belgelerinin verilmesi ve 2023 yılında emekli olan imamlara plaketlerinin takdimi ile sona erdi. Programa Kaymakamı Ekrem Güngör, belediye başkanı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

ETİKETLER
Batman
Sıradaki Haber
Ağrı'da çalınan 4 büyükbaş hayvanı bulan jandarma bir şüpheliyi gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:05
Dışişleri Bakanlığı: Bu kutsal günde bir ibadet yerini hedef alan bu hain saldırıyı lanetliyoruz
17:58
ABD Kongresi'nin en yaşlı üyesi Senatör Dianne Feinstein 90 yaşında hayatını kaybetti
17:40
Edirne'de cami minaresindeki paratonerin bakır borusu çalındı
17:36
Muş’ta 2100 rakımlı tesisten Japonya’ya alabalık ihracatı
17:34
İngiltere’de okul servisi devrildi: 2 ölü
17:29
Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin komutanlarından Manukyan tutuklandı
Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in bebeği 1 yaşına girdi
Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in bebeği 1 yaşına girdi
FOTO FOKUS
60'lı yaşlardaki Türker çiftinin TEKNOFEST heyecanı
60'lı yaşlardaki Türker çiftinin TEKNOFEST heyecanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ