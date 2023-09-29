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Güncel
AA 29.09.2023 16:32

Gaziantep'te "Afet Haberciliği ve Kriz İletişimi Eğitimi" başladı

Gaziantep'te Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve İpekyolu Kalkınma Ajansınca düzenlenen "Afet Haberciliği ve Kriz İletişimi Eğitimi" başladı.

Gaziantep'te "Afet Haberciliği ve Kriz İletişimi Eğitimi" başladı

Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan programın açılışında konuşan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra bu eğitimin önem kazandığını söyledi.

"Hem can kaybı hem mal kaybı bizi çok üzdü"

Basın mensuplarına destek vermek için sürekli ellerini taşın altına koyduklarını aktaran Akyılmaz, şunları söyledi:

"Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat depremleri bölgemize çok ciddi hasarlar verdi. Hem can kaybı hem mal kaybı bizi çok üzdü. Ama bölgemizdeki bu yaraları sarmak için devletimiz tüm birimleriyle çalışıyor. Bölgede normalleşme sağlandı. Biz de bu bağlamda özellikle Nurdağı ve İslahiye'de 4 çarşı yaptık ve hak sahiplerine teslim ettik. Bölgede istihdamı artırmak için atölyeler kurduk."

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Bulut da afet haberciliği ile ilgili sunum yaptı.

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