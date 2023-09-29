Bakan Tekin Konya'da

MHP İl Başkanlığını ziyaretinin ardından kent merkezindeki tarihi Kapu Camisi'ne geçen Bakan Tekin, burada cuma namazını kıldıktan sonra Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti, eserleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Konya Organize Sanayi Anaokulu açılışına katılan Tekin, il eğitim değerlendirme toplantısı yaptıklarını aktararak, "Gittiğim her yerde parti ayrımı yapmadan, partisine bakmadan, yerel yönetim mensubu olan, yerel yönetici olan kişilerin eğitim ve öğretim süreçlerine desteklerini çok önemsiyorum ve takdir ediyorum. Bu anlamda kim, yerel yönetimlerden hangi partiden olursa olsun eğitime destek oluyorsa biz de kendisine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konya'da büyükşehir ve ilçe belediyelerinin eğitime destek olduğunu vurgulayan Tekin, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tekin, hükümetin mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirmek için yürüttüğü çalışmaları örnekleriyle anlattı.

Organize sanayi bölgesinde açılan anaokulunun da çok önemli olduğunu dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Buradaki okul öncesi eğitim kurumuyla ilgili destek, kuşkusuz buradaki kadın istihdamına pozitif etki oluşturacaktır ama bizim açımızdan da okul öncesi eğitimin teşvik edilmesi açısından önemli. Ben bu anlamda da katkılarınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Konya biraz şanslı bu konuda. Belediye başkanlarınız bu konuda istekli ve arzulu. Valiniz eğitim konusunda istekli ve arzulu. Eğitimin içinden gelen milletvekillerimiz vardı. Biz de Konya'ya bu konuda ne tür destek olabileceksek olmayı taahhüt ediyorum huzurlarınızda. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Açılışa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya milletvekilleri Mehmet Baykan, Latif Selvi ve Mustafa Hakan Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Küçükçü de katıldı.