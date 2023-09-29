Yalova'daki GETAT Kliniğinde tedavi yöntemleri tanıtıldı

Kentte 498 deprem izolatörü üzerinde kurulan 400 yatak kapasiteli hastanenin bünyesinde 12 Ocak'ta hasta kabulüne başlayan GETAT Kliniğinde başta kupa terapisi (hacamat) olmak üzere sülük, ozon, hipnoterapi, apiterapi, akupunktur gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri kullanılıyor.

Uzm. Dr. Zeynep Ergenç, tanıtım programında, Sağlık Bakanlığının 2014 yılında uygulamayı hayata geçirdiğini ve yaklaşık 9 ay önce de hastanede tedavilere başladıklarını söyledi.

Şu ana kadar yaklaşık 5 bin hastanın kendilerine başvurarak hizmet aldığını anlatan Ergenç, "Biz hastanın öyküsünü alıyoruz, muayenesini yapıyoruz. Tanı konulmuş hastalıkları varsa bunları göz önünde bulunduruyoruz ve beraber bir tedavi yöntemini seçiyoruz. Zaten GETAT uygulamaları kendi başına bir tedavi yöntemi değildir. Modern tıpta uyguladığımız tedavileri onu tamamlayıcı ve destekleyici anlamda kullandığımız tedavilerdir." diye konuştu.

Kas ağrıları, kronik yorgunluk, alerji, diyabet hastaları, diyabetik ayak, bağışıklık sistemi güçlendirme gibi şikayetleriyle gelen hastaların bulunduğunu dile getiren Ergenç, bunun dışında bazı tedavileri gördükten sonra istediği sonuca ulaşamayanların da kendilerine başvurduğunu ifade etti.

Uzm. Dr. Murat Çokay da akupunktur tedavisiyle yaklaşık 5 yıl sigara kullanmayan ancak tekrar başlayan hastaya uyguladıkları tedaviye ilişkin bilgiler aktardı.

Ozon tedavisi gören 64 yaşındaki Burhan Akdemir ise herhangi bir hastalığı bulunmamasına karşın daha sağlıklı olabilmek için kliniğe geldiğini söyledi.

Hacamatın ardından doktorunun tavsiyesiyle ozon tedavisine başladığı bilgisini veren Akdemir, "Grip olmamak, hastalanmamak, daha sağlıklı yaşamak için geliyorum. Öğrendiğim kadarıyla ozon o konuda epey etkili. Bu sene kışı daha sağlıklı atlatalım diye ozon yaptırmaya karar verdim." dedi.