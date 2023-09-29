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Güncel
AA 29.09.2023 16:10

Sahipsiz köpeği öldüren şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde sahipsiz köpeği bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Sahipsiz köpeği öldüren şüpheli tutuklandı

Akalar Mahallesi'nde bir sokak köpeğinin öldüğünü gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve veteriner sevk edildi.

Veteriner, köpeğin kesici bir alet ile öldürüldüğünü belirledi. Bölgede incelenen güvenlik kameralarından zanlının Mustafa Y. olduğu tespit edildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından `Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme` suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Mustafa Y. gözaltına alındı. Adliyeye getirilen zanlı savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mustafa Y. olay sırasında alkollü olduğunu ve `köpeğin saldırısı sonrası hamle yaptığı` şeklinde kendini savundu. Zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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