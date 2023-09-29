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Güncel
AA 29.09.2023 16:07

Bayburt'ta öğrenciler yetiştirdikleri sebzeleri hasat etti

Bayburt'ta, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okulun bahçesinde yetiştirdikleri sebzeleri hasat etmeye başladı.

Bayburt'ta öğrenciler yetiştirdikleri sebzeleri hasat etti
[Fotograf: AA]

Öğrencilerde tarım bilincini geliştirmek ve üretim konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla okulun bahçesindeki seraya mayısta sebze fidesi dikildi. Öğrenciler, fidelerini de kendileri diktikleri domates, salatalık ve biberleri hasat etti.

Hasada katılan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğrencilerin teoride öğrendiklerini pratiğe yansıtmalarının önemli olduğunu söyledi.

Bayburt'ta öğrenciler yetiştirdikleri sebzeleri hasat etti

Güney, bu tür projelerin öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirdiğine işaret ederek, çocuklarda hem tarım bilincini geliştirmeyi hem de gelecekte ülke ekonomisi ve istihdama katkı sunmayı hedeflediklerini aktardı.

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