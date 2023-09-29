Bayburt'ta öğrenciler yetiştirdikleri sebzeleri hasat etti

Öğrencilerde tarım bilincini geliştirmek ve üretim konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla okulun bahçesindeki seraya mayısta sebze fidesi dikildi. Öğrenciler, fidelerini de kendileri diktikleri domates, salatalık ve biberleri hasat etti.

Hasada katılan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğrencilerin teoride öğrendiklerini pratiğe yansıtmalarının önemli olduğunu söyledi.

Güney, bu tür projelerin öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirdiğine işaret ederek, çocuklarda hem tarım bilincini geliştirmeyi hem de gelecekte ülke ekonomisi ve istihdama katkı sunmayı hedeflediklerini aktardı.