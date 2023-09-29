Düzce'de sele rağmen devlet desteğiyle silajlık mısırda geçen yılki rekolte yakalandı

Yıl içerisinde fiğ (yem bitkisi), buğday veya arpa gibi ürünlerin hasadının ardından yaklaşık 50 bin dekarda silajlık mısır ekilen tarlalar, 7-9 Temmuz'da yaşanan selden etkilendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca dönüm başına tohum, mazot ve gübre desteği verilen çiftçilere, selde tarlaların zarar görmesi nedeniyle de nakdi yardım sağlandı. Yeniden ekim yapan 560 çiftçinin de özenli bakımlarıyla, geçen yıl dönüm başına alınan 5-7 ton seviyelerine ulaşıldı.

İş makineleriyle hasadına başlanan silajlık mısır, paketlendikten sonra kentin yanı sıra hayvancılıkla uğraşılan ve bitkinin yetiştirilmediği birçok ile kaba yem olarak satılıyor.

"Hiç sulama yapmadan bile kaliteli ürün alabiliyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Sorumlusu Harun Aydın, mısırın Düzce için önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Silajlık mısırın, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hayvan ve süt sığırcılığı yapan besicilerden talep gördüğünü anlatan Aydın, "Silajlık mısır yetiştiriciliğine önem veriyoruz. Bazı yıllar hiç sulama yapmadan 5 ila 8 ton ürün alabiliyoruz. İç Anadolu kesimlerimde sulama yapmadan bu ürün asla alınamıyor. Fakat burada hiç sulama yapmadan bile kaliteli ürün alabiliyoruz" diye konuştu.

Aydın, Düzce'nin mısır yetiştiriciliği için iklim olarak optimum şartları taşıdığını ancak bu yıl yaşanan sel nedeniyle sektörde kayıpların yaşandığını belirtti.

Trakya ve Doğu Karadeniz'deki illere ürün gönderdiklerini dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Selden önce de yağışlar vardı fakat bunlar mısırımızı olumlu yönde ilerletiyordu. Selde yüzde 15 kadar kaybımız oldu. Üreticimiz. su çekilince tekrar ekim yaptı. Su altında kalan bölgelerde yeni ürünler elde edildi. Yine geçen seneki rekoltemizi yakaladık. Devletimiz yem bitkisi üreticilerini destekliyor. Silajlık mısırda dekar başına 100 lira, mazot ve gübre desteği de 115 lira veriyoruz. Yılda silajlık mısırdan 350-400 bin ton ürün alabiliyoruz"

"Hayvancılığın vazgeçilmezi en kaliteli kaba yem"

Silajlık mısır üreticisi Cemil Gözütok, ürünlerin önce aşırı yağmur, daha sonra kuraklıkla boğuştuğunu ancak buna rağmen verimden memnun olduklarını söyledi.

Ürünlerinin hayvancılık yapılan birçok ile ulaştırıldığını anlatan Gözütok, "Düzce'nin dışında Trakya Bölgesi, Ankara, Zonguldak ve Samsun'a kadar gönderiyoruz. Yani mısırın ekilmediği her yere" dedi.

Gözütok, araziden önce yulaf aldıklarını, şu an ikinci ürünleri silajlık mısırı hasat ettiklerini belirterek, "Bazı yıllar daha uygun şartlar oluyor ama bu sene bu kadar oldu, buna şükür. Ürün, hayvancılığın vazgeçilmezi en kaliteli kaba yem. Hayvancılık için uygun ve ucuz. İçerisinde mısır da var. Hem fiyat olarak uygun hem de besin değeri anlamında çok iyi. Bu yüzden tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.