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Güncel
AA 29.09.2023 10:50

Kilis'te polise mukavemette bulunan 10 şüpheli yakalandı

Kilis'te polise mukavemette bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te polise mukavemette bulunan 10 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mücahitler Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde silahla ateş edilme olayına müdahale eden polislere mukavemette bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, C.A, Y.A.A, M.A, S.A, A.A, H.S, B.K, M.P, H.S. ve E.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde, ikamet çevresinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 tabanca, 3 kısa namlulu tüfek, 49 fişek, 58 av tüfeği fişeği, 3 boş şarjör, 1 kılıç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan biri kadın 10 zanlı adliyeye sevk edildi.

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