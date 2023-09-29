Tokat Tarım Fuarı'nda üreticilere dron kullanımı ve faydaları hakkında bilgi veriliyor

Fuara katılan 11 teknoloji firması, haritalama, gübreleme, zararlı ve böceklere karşı ilaçlama yapan dronlarını da görücüye çıkardı.

Fuarda yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi de Tokat TEKNOPARK AŞ çatısı altındaki firmalarla dron teknolojileri üretimi gerçekleştiriyor.

Çiftçilere fuarda, hem üniversite hem de özel sektör temsilcileri tarafından dron teknolojisinin tarımda kullanılmasının sağlayacağı avantajlarla ilgili bilgilendirme de yapılıyor.

TOGÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Tekin Susam, dronların günümüzde hayatın pek çok alanına girdiğini söyledi.

Bu alanlardan birinin de tarım sektörü olduğuna işaret eden Susam, "Ulaşamadığınız noktalarda böceklerden ve zararlılardan kurtulmak için ilaçlama yapabilirsiniz. Dronlar tarım arazilerinin haritalandırılmasında da kullanılıyor" dedi.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin tüm bölümleriyle dron çalışmalarında yer aldığının altını çizen Susam, "Önce haritalayıp sonra görüntü işleme tekniğiyle tarım arazisinin röntgenini çekebilirsiniz. Toprağın içeriklerine göre hassas ilaçlama yapabilirsiniz. Bu bakımdan dronlar hayatımızda önem arz etmektedir. Onun için üniversite olarak teknolojiyi takip etme adına bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, harita mühendisliği ile ilgili diğer bölümler kanalıyla dronlarla ilgili yapılabilecek her türlü çalışmalara açığız" ifadelerini kullandı.

Özel bir firmanın temsilcisi Giray İkikat da fuarda çiftçilere toprak analizi ve dronla ilaçlama hizmeti konusunda bilgi verdiklerini anlattı.

Öncelikle toprağın ihtiyacının tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan İkikat, "Toprak analizi hizmetiyle çiftçimizin drona ihtiyaç duyacağı ilaçlama ve gübreleme faaliyetlerini önceden tespit edip ne kadar gübre atması, ne kadar tasarruf etmesini sağladığını belirliyoruz. Ona göre uygulama yapmasında yardımcı oluyoruz" diye konuştu.