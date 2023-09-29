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Güncel
İHA 29.09.2023 16:14

Manisa'nın manevi mimarı Yiğitbaşı Veli Ahmed dualarla anıldı

Manisa'da, Şehzadeler Belediyesi'nin katkılarıyla, Manisa'nın manevi mimarlarından Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi Hazretleri'ni anma programı düzenlendi.

Manisa'nın manevi mimarı Yiğitbaşı Veli Ahmed dualarla anıldı

Şehzadeler Belediyesi'nin katkılarıyla Yiğitbaşı Vakfı tarafından düzenlenen etkinliklerden biri olan ve bu yıl 11'incisi yapılan "Yiğitbaşı Veli Ahmet Şemseddin Marmaravi Mevlid ve Hayır Programı" gerçekleştirildi.

Manisa'nın manevi mimarı Yiğitbaşı Veli Ahmed dualarla anıldı

Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yiğitbaş Vakfı Başkanı Sefer Yıldız, Ensar Vakfı Manisa Şube Başkanı Enes Karataş ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen programda, Manisa’nın önemli manevi mimarlarından biri olan Yiğitbaşı Veli Ahmet Şemseddin Marmaravi, doğumunun 588. vefatının ise 518. yılında anıldı.

Manisa'nın manevi mimarı Yiğitbaşı Veli Ahmed dualarla anıldı

Program çerçevesinde hatmi şerifler, mevlidi şerifler ve dualar okundu. Yiğitbaşı Vakfı Başkanı Sefer Yıldız, Yiğitbaşı Veli Ahmet Şemseddin Marmaravi’nin mirasının yaşatılmasının önemine vurgu yaparak, "Yiğitbaşı Veli Hazretleri başta olmak üzere bütün ölmüşlerimizi anma noktasında bir Mevlid-i Şerif, Kur'an tilaveti ve akabinde duadan oluşan programı icra ediyoruz. Bu sene 11.'sini gerçekleştirdik. Ama bu sene ayrı bir güzelliği daha yaşadık. Mevlid Kandili Haftası ile bizim programımız aynı haftaya denk geldi. Başta sevgili Peygamberimiz olmak üzere bütün peygamberlerin, sahabe-i kiramın, hususen kendisini anmak üzere program yaptığımız Yiğitbaşı Veli Hazretlerinin, devrimizdeki tüm hak dostlarının ve her birimizin ahirete göçmüşlerinin ruhlarını Cenabı Hak bu programdan hissedar eylesin. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Program, vatandaşlara ikram edilen pilav ile son buldu.

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