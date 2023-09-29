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Güncel
İHA 29.09.2023 16:22

Bisikleti ile otomobile çarpan çocuk yaralandı

Karaman’da otomobilin arka tekerine bisikletiyle çarpan çocuk yaralandı.

Bisikleti ile otomobile çarpan çocuk yaralandı

Kaza, Tabduk Emre Mahallesi 1589. Sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi.

Bisikleti ile yokuş aşağı inmekte olan Ö.B. isimli çocuk, kavşakta M.G. yönetimindeki otomobilin arka tekerine yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çocuk yola savrulurken, bisikletin ön tekeri eğildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
 

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