Amasya'da itfaiye yılın 9 ayında 445 olaya müdahale etti

Ekipler, ocak ayından bugüne kadar 175 yangın, 32 trafik kazası, 5 su altı arama kurtarma, 33 su baskını, 63 mahsur kalmış insan kurtarma ve 137 hayvan kurtarma olayına müdahale etti.

Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, yaptığı açıklamada, İtfaiyenin günümüzde sadece yangınlara müdahale etmediğini söyledi.

İtfaiyenin belediyenin en önemli birimlerinden biri olduğuna işaret eden Çelik, "Yangın, trafik kazası, mahsur kalma, arama kurtarma gibi birçok hayati önemi bulunan olaylara müdahale eder. İtfaiyemizi son sistem teknolojik araçlarla donattık. İtfaiyemiz bünyesinde 6 arazöz, 2 kaza kırım aracı, 1 bom, 2 merdivenli arazöz, 2 kılavuz araç olmak üzere toplam 13 araçla 7/24 hizmet veriyoruz." ifadesini kullandı.