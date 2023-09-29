Parçalı Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.09.2023 16:31

Amasya'da itfaiye yılın 9 ayında 445 olaya müdahale etti

Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bu yılın 9 ayında 445 vakaya müdahale etti.

Amasya'da itfaiye yılın 9 ayında 445 olaya müdahale etti

Ekipler, ocak ayından bugüne kadar 175 yangın, 32 trafik kazası, 5 su altı arama kurtarma, 33 su baskını, 63 mahsur kalmış insan kurtarma ve 137 hayvan kurtarma olayına müdahale etti.

Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, yaptığı açıklamada, İtfaiyenin günümüzde sadece yangınlara müdahale etmediğini söyledi.

İtfaiyenin belediyenin en önemli birimlerinden biri olduğuna işaret eden Çelik, "Yangın, trafik kazası, mahsur kalma, arama kurtarma gibi birçok hayati önemi bulunan olaylara müdahale eder. İtfaiyemizi son sistem teknolojik araçlarla donattık. İtfaiyemiz bünyesinde 6 arazöz, 2 kaza kırım aracı, 1 bom, 2 merdivenli arazöz, 2 kılavuz araç olmak üzere toplam 13 araçla 7/24 hizmet veriyoruz." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Amasya
Sıradaki Haber
Bakan Tekin Konya'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:58
ABD Kongresi'nin en yaşlı üyesi Senatör Dianne Feinstein 90 yaşında hayatını kaybetti
17:40
Edirne'de cami minaresindeki paratonerin bakır borusu çalındı
17:36
Muş’ta 2100 rakımlı tesisten Japonya’ya alabalık ihracatı
17:34
İngiltere’de okul servisi devrildi: 2 ölü
17:29
Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin komutanlarından Manukyan tutuklandı
17:28
Türkiye'den İsveç'teki provokatif eyleme tepki
Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in bebeği 1 yaşına girdi
Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'in bebeği 1 yaşına girdi
FOTO FOKUS
60'lı yaşlardaki Türker çiftinin TEKNOFEST heyecanı
60'lı yaşlardaki Türker çiftinin TEKNOFEST heyecanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ