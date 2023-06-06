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Güncel
AA 06.06.2023 18:12

Erzincan’da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Erzincan’da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Erzincan’da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Aliekber B’nin kullandığı otomobil, Refahiye-Erzincan kara yolunun Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkiinde devrildi.

Kazayı gören vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü ile otomobildeki N.B, E.Y, S.K. ve C.B’yi ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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