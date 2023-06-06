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Güncel
İHA 06.06.2023 17:44

Bingöl’de kursiyerlerin el emekleri görücüye çıktı

Bingöl'de halk eğitim kurslarında eğitim alan kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler, görücüye çıktı.

Bingöl’de kursiyerlerin el emekleri görücüye çıktı

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitimi Merkezi koordinesinde, Hayat Boyu Öğretmen Haftası nedeniyle yılsonu sergisi düzenlendi.

Kurum bahçesinde düzenlenen sergide, yıl boyunca çeşitli kurslarda eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünleri vatandaşlar için sergilendi. Resim sergisinden ahşap boyamaya, kıyafetten takı kursuna kadar birçok ürün sergideki yerini aldı. Halk eğitim merkezlerinin kültürleri gelecek kuşaklara aktarmada önemli bir rol oynadığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, “Halk eğitim merkezleri, kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmanın yanında kişisel gelişim alanında da sorumluluklar üstlenmiştir. Örgün eğitim fırsatını yakalayamamış vatandaşlarımıza okuma yazma kurslarının yanında açık öğretim kurumları aracılığıyla öğrenimlerini tamamlama hizmetini yürütmektedirler. Yaygın eğitim kurumları bir meslek edinmek isteyen vatandaşlarımızın birinci derece eğitim kursları ile istihdam alanına da katkılar sağlanmaktadır. Kamu ve özel sektörde işe alımlarda istenen birçok belge bu kurumlarımızda açılan kurslarla tamamlanmaktadır. Aynı zaman halk eğitimi merkezlerince verilen bu sertifikalar Avrupa Birliği ülkelerinde de geçerlidir” şeklinde konuştu.

Bingöl’de kursiyerlerin el emekleri görücüye çıktı



Sergiye, Vali Yardımcısı Engin Tok, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Şahin, şube müdürleri, kurs hocaları ve vatandaşlar katıldı. 

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