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Güncel
İHA 06.06.2023 17:56

Iğdır'da özel öğrencilerden özel sergi

Iğdır Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki özel öğrencilerin yaptığı ürünler sergide gösterildi.

Iğdır'da özel öğrencilerden özel sergi

Iğdır Vali Yolu Konağı Caddesi üzerinde Halk Eğitim bünyesindeki kurslarda yapılan ürünlerin yıl sonu sergisinde özel öğrencilerin sergisi büyük beğeni topladı.

Iğdır Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki özel öğrencilerin usta öğrenciler bünyesinde yaptığı ürünler sergide gösterildi. Özel öğrenciler tarafından yapılan boncuk, kolye ve çeşitli porselen ürünlerin sergilendiği sergide özel öğrencilerin büyük emeği göze çarptı.

"Rağbet gören boncuk ve ahşap boyama"

Özel öğrencilere kurs veren usta öğretici Hangül Mengi, sergide büyük bir emek olduğunu belirterek, "Burada Engelsiz Yaşam Merkezindeki engelli arkadaşlarımızla beraber yapmış olduğumuz çalışmaları sergiliyoruz. 2022-2023 tarihinde yapılan çalışma doğrultusunda yaptığımız çalışmaları bugün burada sergiliyoruz, tüm halkımıza açıktır. Bir yıl doğrultusunda yaptığımız çalışmaların sonucunda çıkmış olan ürünleri sergiliyoruz. Genelde takı tasarımlar üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Engelli arkadaşlarımızın istekleri doğrultusunda hareket etmekteyiz. Şu an için rağbet gören boncuk ve ahşap boyamadır” dedi.

Sergi, yarın öğle saatlerine kadar halka açık olup gezilebilecek. 

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