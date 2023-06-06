Ardahan'da ata eziyet eden kişiye para cezası verildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Göle ilçesine bağlı Büyükaltunbulak köyünde bir kişinin, ata taşıyabileceğinden fazla yük yüklemek suretiyle eziyet ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin tespit ve incelemeler başlatıldı.

Jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince bahse konu videodaki atın acı çekmesine sebep olan kişinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi.

Söz konusu kişiye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 4 bin 554 lira cezai işlem uygulandı.

Görüntülerin bir yıl önce çekildiği belirtilen açıklamada, bu ve benzeri olayların yaşanmaması için gerekli çalışmaların valilikçe hassasiyetle yürütüldüğü vurgulandı.