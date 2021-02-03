Belediye zabıta ekipleri, ilçede bulunan bakkal ve marketlerde satılan gıda ürünlerinin fiyatlarını kontrol etti.

Gıda Mühendisi Ali Osman Gündüz, yaptığı açıklamada, ilçede periyodik olarak denetim yaptıklarını söyledi.

Fiyat artışları nedeniyle denetimlerini artırdıklarını belirten Gündüz, "Denetimlerde faturalar, alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki değerleri not alıp Van İl Ticaret Müdürlüğü'ne gönderiyoruz. Ticaret Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda fahiş fiyat farkı belirlenen marketlere gerekli cezai işlemler uygulanıyor." dedi.