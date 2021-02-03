Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş ve Trafik ekipleri, milli park girişinde kar lastiği ve kimlik kontrollerinin yanı sıra kayak alanlarına kadar olan bölümde denetimlerini sıklaştırdı.

Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığınca yılbaşından bu yana bölgede yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı. Ayrıca, 6 araçla ilgili işlem yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları çerçevesinde yapılan denetim ve kontroller sonucu Uludağ'daki 6 işletme ile maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 220 kişiye 893 bin lira idari para cezası uygulandı.