Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de su şebekesindeki arızayı gidermek için açılan çukura giren işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Artvin'in Borçka ilçesinde su şebekesindeki arızayı gidermek için girdiği çukurda üzerine toprak ve beton molozları düşen belediye işçisi yaşamını yitirdi.
Artvin'de alınan bilgiye göre, Borçka Belediyesi çalışanı Mustafa Veziroğlu (52), Aydınlar Mahallesi'nde içme suyu şebekesindeki arızayı gidermek için açılan çukura girdi.
Veziroğlu, çukurda çalıştığı esnada üzerine düşen toprak ve beton molozlarının altında kaldı.
Mesai arkadaşlarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılan Veziroğlu, Borçka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Veziroğlu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Evli ve bir çocuk babası olan işçinin cenazesinin belediye önünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Sıradaki Haber
Malatya'dan ocak ayında kuru kayısıdan 22 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz