Artvin'de alınan bilgiye göre, Borçka Belediyesi çalışanı Mustafa Veziroğlu (52), Aydınlar Mahallesi'nde içme suyu şebekesindeki arızayı gidermek için açılan çukura girdi.

Veziroğlu, çukurda çalıştığı esnada üzerine düşen toprak ve beton molozlarının altında kaldı.

Mesai arkadaşlarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılan Veziroğlu, Borçka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Veziroğlu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve bir çocuk babası olan işçinin cenazesinin belediye önünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.