Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Canik ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 92,48 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 92,48 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Ekipler tarafından araçtaki M.N, E.B. ve O.K. gözaltına alındı.
Şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: Uyuşturucu
Sıradaki Haber
TÜRKPATENT, "Afyon lokumu" için Afyonkarahisar Belediyesine coğrafi işaret tescil belgesi verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz