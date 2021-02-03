Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 15:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: İHA]
Samsun'da ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da Yunus polisleri şüphe üzerine durdukları bir araçta yaptıkları aramada, 92,48 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Olayla ilgili araçta bulunan M.N., E.B. ve O.K. gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 3 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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