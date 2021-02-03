İlçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Yesemek Mahallesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan 518 heykelin bulunduğu Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici bir süreliğine ziyarete kapatılmıştı.

Alınan tedbirlerle 1 Haziran 2020'de normalleşme sürecinin başlamasıyla ziyaretçi kabul eden müzeyi 189'u yabancı turist olmak üzere 8 bin 683 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Ziyaretçi sayısının daha da artmasının beklendiği kültürel değer Yesemek ile ilgili pandemi sürecinde yapılan çevrimiçi toplantılar, sunumlar ve bilgilendirmeler gibi tanıtım çalışmaları da devam ediyor.