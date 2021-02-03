Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 15:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Güpegündüz hırsızlık yapan şahıslar suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman’da, bir ikametin kapı ve pencere korkuluklarını söktükleri esnada vatandaşlar tarafından yakalanan 4 şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yavuz Selim Mahallesinde Halil D.'ye ait tadilatta olan 2 katlı eve giren 4 şahıs, ikametin kapı ve pencere korkuluklarını söktükleri esnada vatandaşlar tarafından yakalandı.
Yakalanan şahısları ikamet içerisinde bekleten vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 4 şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Gözaltına alınan şahıslardan birinin daha önceden de hırsızlık olaylarına karıştığı ve suç kaydının olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Hırsızlık
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