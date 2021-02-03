Yavuz Selim Mahallesinde Halil D.'ye ait tadilatta olan 2 katlı eve giren 4 şahıs, ikametin kapı ve pencere korkuluklarını söktükleri esnada vatandaşlar tarafından yakalandı.

Yakalanan şahısları ikamet içerisinde bekleten vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 4 şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Gözaltına alınan şahıslardan birinin daha önceden de hırsızlık olaylarına karıştığı ve suç kaydının olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.