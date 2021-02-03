Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da bir mahalle Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Musa Sarı başkanlığında olağanüstü toplandı.
Toplantıda, 240 haneli Kurtbağı Mahallesi'nde görülen vakalar nedeniyle mahallenin tamamının karantinaya alınmasına karar verildi.
Giriş-çıkış yapılmasına izin verilmeyen bölgede filyasyon ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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