Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kuru kayısı ihracatının devam ettiğini söyledi.

Kuru kayısı ihracatından elde edilen gelirin sevindirici olduğunu belirten Özcan, "Bu yılın ocak ayında sevindirici bir rakamla karşılaştık. Toplamda 6 bin 723 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik, ülke ekonomisine karşılığında 22 milyon 122 bin dolar da gelir sağladık. Ocak ayının Avrupa'da ve dünyada yılbaşı tatili olması nedeniyle ticaret biraz daha yavaş gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

En fazla kuru kayısı ihracatı yapılan ülkelerin ABD, Fransa ve Almanya olduğunu kaydeden Özcan, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Brezilya pazarı bizim için yükselen değer." diye konuştu.