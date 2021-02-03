Ödemiş Ticaret Borsası Başkanı Latif Aka, borsalarının eğitime her zaman destek verdiğini belirtti.

Aka, tabletlerin alınmasında katkıları bulunan borsa üyeleriyle TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na da teşekkür etti.

Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, "Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin yapıldığı bir süreçteyiz. Bu nedenle ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bir an önce bu tabletleri ulaştıracağız." dedi.