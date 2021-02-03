Konya Valisi Vahdettin Özkan, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Beyşehir Adliyesi, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Beyşehir Kaymakamlığını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Özkan, Beyşehir Kaymakamlığı toplantı salonunda ilçe ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyetleri, ilçenin ekonomik durumu ve potansiyeli, kırsal kalkınma projeleri, kırsal turizmin geliştirilmesi, Beyşehir Gölü'nün çevresel ve güvenlik yönünden korunması açısından yapılacak çalışmalar, pandemi durumu, devam eden kamu ve özel sektör yatırımları değerlendirilerek, istihdamın artırılması için yapılması gereken çalışmalar istişare edildi.

Vali Özkan, milli mücadele döneminde Beyşehir Kuvayı Milliye Karargahı olarak kullanılan Süleyman Efendi Konağı'nda da incelemelerde bulundu.

Konağın mimari yapısı hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Özkan, Konya Valiliği ve Beyşehir Kaymakamlığı'nın koordinesi ile konağın restore edilmesi için çalışmalara başlanılacağını ifade etti.

Vali Özkan, kamu kurumları ziyareti ve toplantı sonrasında ilçede faaliyet gösteren esnaf ile de bir araya gelerek, sohbet edip, hayırlı kazanç dileğinde bulundu.

Vali Özkan’ın ilçedeki gezi, inceleme ve ziyaretlerine Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ile Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz de eşlik etti.