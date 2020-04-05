Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla geçtiğimiz günlerde market ve pazarlarda maske takam zorunluluğu getirilmişti.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda ePttAVM üzerinden kargo ile ücretsiz maske dağıtımına başlandı.

PTT'nin online alışveriş sistemi ePTTAVM üzerinden ücretsiz maske temini yapılabileceği açıklandı.

[PTT'nin vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacağı cerrahi maske]

PTT ücretsiz maskeden kimler faydalanabilir?

Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.

Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamamaktadır.

- Vatandaşların her hafta bir paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

- Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

- Maskeler, PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

[Grafik: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı]

Kimler ücretsiz maske siparişi verebilir?

maske.epttavm.com adresi üzerinden vatandaşlar maskelerinin siparişlerini verebilecekler. 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar PTT'nin dağıtacağı ücretsiz maske uygulamasından faydalanamayacaklar.

PTT AVM ücretsiz maske siparişi nasıl verilir?

PTT ücretsiz maske teminiyle ilgili internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. 3 katlı 5 adet maskenin dağıtılacağını açıklayan PTT, aşağıda yer alan görseldeki bilgilerin doğru olarak doldurulması gerektiğini ifade etti.

Kimler maske alabilir?

20 yaş üstü ve 65 yaş altı herkes ücretsiz maske alabilir. Aile üyesine bakılmaksızın, yaş şartına sahip herkes PTT AVM sitesinden maske formunu doldurarak ücretsiz maske siparişi verebilir.

Cerrahi maskeler evlere PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

PTT formunda hangi bilgiler var?

TC kimlik numarası, doğum tarihi, ad-soyad, e-posta adresi, cep telefonu, il ve ilçesiyle birlikte adres bilgilerini doğru olarak belirten, 20-65 yaş aralığındaki tüm vatandaşlar PTT'nin ücretsiz maske uygulamasından faydalanabilecekler.