Zeytinada Mahallesi'ndeki bir muz bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, yakındaki ormanlık alana sıçradı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 11 arazöz, 2 tanker, 3 acil müdahale aracı, kepçe ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle Gazipaşa-Mersin kara yolu polis ve jandarma ekiplerince tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Bölgeye, söndürme çalışmalarına destek vermesi için çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi.

Yangında çok sayıda arı kovanı da zarar gördü.

Ekipler yangını kontrol altına almak için aralıksız çalışıyor.