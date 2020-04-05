İlçede dün akşam etkisini göstermeye başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle birçok seranın naylonları yırtıldı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, şiddetli rüzgarın bölgede etkisini sürdüğünü söyledi.

Bazı cam ve naylon seraların direklerinin de devrildiğini, ürünlerin zarar gördüğünü belirten Saylak, "Seydikemer'de meydana gelen şiddetli rüzgar nedeniyle başta Kumluova olmak üzere Yaka, Karadere, Karaköy, Kadıköy, Korubükü, Bağlıağaç ve Güneşli mahallelerindeki yaklaşık 400 dekar serada hasar meydana geldi." dedi.