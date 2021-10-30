Kemah ilçesine bağlı Kerer köyünde bahçeden elma toplamak isteyen Abidin Karakaya, ayı saldırısına uğradı. Bacağından ve kolundan yaralanan Karakaya, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

"Ayıyı tekmeleyerek uzaklaştırdım"

Canını zor kurtardığını anlatan Abidin Karakaya, "Elma almak için bahçeye girdim. Ayının saldırısına uğradım. Boynuma doğru saldıran ayıyı tekmeleyerek uzaklaştırdım. Meğerse ayı da bahçede elma yiyormuş. Beni görünce saldırdı" dedi.