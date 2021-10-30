Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 10:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Elma bahçesinde ayı saldırdı
[Fotoğraf: DHA]
Erzincan'ın Kerer köyünde, bahçeye elma toplamaya giden Abidin Karakaya, ayının saldırısına uğradı. Ayıyı tekmeleyerek uzaklaştırdığını söyleyen Karakaya, tedavi altına alındı.
Kemah ilçesine bağlı Kerer köyünde bahçeden elma toplamak isteyen Abidin Karakaya, ayı saldırısına uğradı. Bacağından ve kolundan yaralanan Karakaya, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
"Ayıyı tekmeleyerek uzaklaştırdım"
Canını zor kurtardığını anlatan Abidin Karakaya, "Elma almak için bahçeye girdim. Ayının saldırısına uğradım. Boynuma doğru saldıran ayıyı tekmeleyerek uzaklaştırdım. Meğerse ayı da bahçede elma yiyormuş. Beni görünce saldırdı" dedi.
Etiketler: Erzincan
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