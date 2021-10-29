Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 16:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuzey Makedonya'da öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kuzey Makedonya'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ilki, Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nda düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı, öğrencilerin hazırladığı bir dizi programla kutlandı.
Şiirler okundu, şarkılar söylendi...
Üsküp'teki Tefeyyüz İlköğretim Okulu’ndaki Türk öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Kuzey Makedonya’ya taşıdı.
Programa Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türk kurumlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynler katıldı.
Öğrenciler, Atatürk, Cumhuriyet, vatan ve millet sevgisini anlatan şiirler okuyup şarkılar söyledi.
Program sonunda okulun folklor ekibi gösteri sundu.
Etiketler: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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