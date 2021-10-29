Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 16:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya'da iki grup arasında araç alım satım anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında araç alım satım anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçakla yaralanan Emre, Yunus ve Ersen Aydın, sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edilen Ersen Aydın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Nusret Güzel, Mahmut Güzel, Abuzer Güzel ve Hıdır Aslan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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