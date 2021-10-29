Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin, 2 aylık çalışma sonunda uyuşturucu sattıkları belirlenen 6 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu
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