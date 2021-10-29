Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 16:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kendini savcı olarak tanıtıp 351 bin TL dolandırdı
[Fotoğraf: DHA]
Çorum'da telefonla aradığı kişiyi, kendisini savcı olarak tanıtıp 351 bin TL dolandıran kişi Niğde’de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir kişinin, kendisini telefonda savcı olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, mağdurdan ziynet eşyası ve nakit olmak üzere yaklaşık 351 bin TL dolandıran şüphelinin B.D. olduğunu ve Niğde’ye kaçtığı tespit edildi.
Şüpheli, Niğde otogarında para ve ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı.
Çorum’a getirilen B.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Dolandırıcılık Çorum
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