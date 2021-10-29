Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi kurtarıldı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müsessesi'ne bağlı ocakta, çalışmaların sürdüğü esnada göçük meydana geldi.
Vücudunun bir bölümü göçük altında kalan işçi Hasan Uğuz, iş arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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