Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 15:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tunceli Valiliği, bir süredir Vali Mehmet Ali Özkan'ın ismini kullanarak dolandırıcılık yapan art niyetli kişilere karşı vatandaşları uyardı.
Tunceli Valiliği, son zamanlarda bazı kişilerin telefondan iş insanlarını ve vatandaşları arayarak kendilerini Tunceli Valisi olarak tanıttıklarını söyledi.
Valilik, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:
"Vatandaşlarımızın bu tür taleplere itibar etmemeleri, dolandırıcılar tarafından kendilerine verilen hesap numaralarına hiçbir şekilde para aktarmamaları, kendilerini arayan kişilerin telefon numaralarını 112 Acil hattına bildirmeleri dolandırıcıların yakalanması ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi açısından önem taşımaktadır."
Etiketler: Dolandırıcılık Tunceli
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