Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Delta varyantının etkisindeki eyaletlerden Victoria’da 1656, Yeni Güney Galler (NSW) 261, Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) 10 kişiye daha COVID-19 teşhisi konulmasıyla Avustralya’da virüse yakanlarının sayısı 167 bin 790’a yükseldi.

Ülkenin diğer eyaletlerinde son 24 saatte yeni vaka ve can kaybı yaşanmazken; Victoria’da 10, NSW’de 2 kişinin hayatını kaybetmesi Avustralya genelinde virüsten ölenlerin sayısının 1710’a çıkmasına neden oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüsten ölen 1710 Avustralyalıdan 1100’ü Victoria’da, 566’sı NSW’de, 13’ü Tazmanya’da, 11’i ACT’de, 9’u Batı Avustralya, 7’si Queensland, 4’ü Güney Avustralya’da kaydedildi.

Halen 29 bin 441 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 265'i yoğun bakımda olmak üzere 1309 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Yeni Zelanda’da COVID-19’a yakalananların sayısı 6 bini geçti

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 4’ü ülkeye dönenler arasında olmak üzere son 24 saatte 129 kişiye daha COVID-19 teşhisi konulmasıyla virüse yakalananların sayısı 6 bin 124’e yükseldi.

Salgına karşı aldığı sıkı tedbirlerle COVID-19’a karşı en başarılı ülkeler arasında gösterilen Yeni Zelanda’da, 1516 aktif vakadan 4’ü yoğun bakımda 39 kişinin de hastanedeki tedavisi sürüyor.

COVID-19 aşısının çift dozunu da yaptıranların oranının yüzde 73’e çıktığı ülkede, virüse yakalanan 28 kişi hayatını kaybetti.