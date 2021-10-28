İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 570 bin 335 testte 4 bin 866 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 757 bin 231'e ulaştı.

Ülkede aktif koronavirüs hasta sayısı 76 bin 778 olarak kaydedildi.

Can kaybı 132 bin 4 oldu

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50 artarak 132 bin 4'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 3 bin 400 artışla 4 milyon 548 bin 449'a ulaştı.

7,5 milyon kişi hala aşı yaptımadı

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 89 milyon 432 bin 820 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 44 milyon 622 bin 437 oldu.

Bu arada, Gimbe Vakfının araştırmasında, ülkede halen 7,5 milyon kişinin halen COVID-19 aşısı yaptırmadığı belirtildi.